Bursa onları konuşuyor! Her şey anneannelerinin ölümüyle başladı! Mezarlıkta fenomen oldular!

2

Lise öğrencisi 16 yaşındaki Muhammed Ali Hiçdönmez, anneannelerinin ölümünden sonra her gün mezarlığa uğradıklarını belirterek, "Sadece ninemizin mezarını temizliyorduk. Biraz zaman geçtikten sonra yanında mezarları gördük ve onları da temizlemeye başladık. Farkındalık yaşatmak amacıyla bu temizlik ve bakım çalışmalarımızı çekerek sosyal medya platformlarında paylaştık. Çok takdir edildi ve çok beğenildi. Bu bizi daha da şevklendirdi ve biz daha fazla mezar bakımı yapmaya başladık. Elimizden geldiği kadar tüm mezarlığı temizleyeceğiz" dedi.