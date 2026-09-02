Burhaniye Ören'de heyecan veren keşif! Adramytteion'da Roma villasının eşsiz mozaikleri gün yüzüne çıktı

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Mozaikte kedi, köpek ve kanatlı atVillanın kuzey salonundaki mozaik, figüratif zenginliğiyle öne çıkıyor. Giriş bölümünün iki yanında, üzerlerinde isimleri bulunan kedi ve köpek figürleri yer alıyor. Özgen, özel isimlerin bu hayvanların muhtemelen evcil olduğunu düşündürdüğünü belirtti.



Mozaikte balık, çeşitli kuşlar, tavus kuşu ve Adramytteion'un MÖ 4. yüzyıl sikkelerinde görülen kanatlı at betimi de bulunuyor. Kent sikkelerinde yüzyıllar boyunca görülmeyen bu motifin Roma döneminde yeniden ortaya çıkması, kanatlı atın Adramytteion'un kent simgesi olarak yaşamaya devam ettiğini düşündürüyor.



Mozaikteki kedinin "Zmaragdin" adıyla yazıtlanması ve yeşil renkli bir minder üzerinde betimlenmesi de dikkat çekiyor. "Zmaragdin" adının Nil bölgesindeki Roma dönemi zümrüt madenleriyle bağlantısı bulunuyor



.Bir diğer önemli figür ise Kuzey Afrika mozaiklerinde görülen Pygme betimi. Özgen, kedi ve Pygme figürlerindeki yazıtların mozaikte Nilistik, yani Mısır-Kuzey Afrika bağlantılı bir karakter ortaya koyduğunu söyledi. Bulguların, villanın Kuzey Afrika veya Mısır bağlantılı bir tüccara ait olabileceği ihtimalini gündeme getirdiğini belirten Özgen, bunun kesinleştirilmesi için yeni bulgulara ihtiyaç olduğunu ifade etti.