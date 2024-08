Et Tebliği’ne ise yeni ürün tanımları eklenecek, tanımların daha anlaşılır hale gelmesi sağlanacak. Örneğin tebliğe ilk kez “burger”, “kanatlı burger” tanımı eklenerek, üretim şekli belirleniyor. Taslağa göre burger, “Kıyılmış büyükbaş veya küçükbaş hayvan karkas etlerinin biri veya birkaçının karışımına, büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvanların yağları, lezzet vericiler ile diğer gıda bileşenlerinden biri veya birkaçı ilave edilerek çeşitli şekillerde hazırlanan pişirilmeye hazır kırmızı veya kanatlı et karışımını veya pişirilmiş et ürününü” ifade edecek.