Burdur'da skandal olay: Defineciler DSİ'nin kepçesini çalıp define aradı!
Kaynak : İHA
Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Alanköy'de, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait bir kepçe, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Şahısların, kepçeyi yaklaşık 700 metre uzaklıktaki bir bölgeye götürerek burada yaklaşık 2 saat boyunca define aradığı iddia edildi.
Daha sonrasında şahıslar tarafından 700 metre uzaklıktaki bölgeye götürülerek burada define arandı. Yaklaşık 2 saat boyunca kepçeyi kullanan şahıslar daha sonrasında kepçeyi aldıkları gibi bırakarak kayıplara karıştı. Olay ise kepçedeki takip cihazı sayesinde ortaya çıktı. DSİ ekipleri tarafından durum ilk olarak jandarma bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde köyde yapılan çalışmada görevli ve kepçeyi kullanan DSİ personellinin ifadesine başvuruldu.
İfadede personel durumdan haberinin olmadığını belirtirken tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
Olayı gerçekleştiren şahısların bulunması ve şahıslar tarafından çıkarılan bir define varsa da bulunması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, köye ismini veren Alanköy Höyüğü'nün bu bölgede olduğu, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 2009 yılında alınan kararla bölgenin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlendiği öğrenildi.