GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBurdur'da 6 aylık evli çifti trafik kazası ayırdı! Düğün fotoğraflarındaki detay yürekleri sızlattı
HaberlerGündem Haberleri Burdur'da 6 aylık evli çifti trafik kazası ayırdı! Düğün fotoğraflarındaki detay yürekleri sızlattı

Burdur'da 6 aylık evli çifti trafik kazası ayırdı! Düğün fotoğraflarındaki detay yürekleri sızlattı

24.02.2026 - 11:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-

Burdur'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Orhan Yalçın (23) yaralandı, 6 ay önce evlendiği eşi Rabia Yalçın (22) hayatını kaybetti.

1Burdur'da 6 aylık evli çifti trafik kazası ayırdı! Düğün fotoğraflarındaki detay yürekleri sızlattı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Burdur-Tefenni kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Orhan Yalçın iddiaya göre; kamyonun sıkıştırması nedeniyle kullandığı 20 SE 787 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

2 Burdur'da 6 aylık evli çifti trafik kazası ayırdı! Düğün fotoğraflarındaki detay yürekleri sızlattı

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Rabia Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Orhan Yalçın da Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiftin geçen yıl 15 Ağustos'ta nikah, 24 Ağustos'ta da düğün yaparak evlendiği belirtildi.

3Burdur'da 6 aylık evli çifti trafik kazası ayırdı! Düğün fotoğraflarındaki detay yürekleri sızlattı

Yalçın çiftinin kazaya karışan otomobilin önünde, nikahtan sonra çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı. Diğer yandan kazaya neden olduğu iddia edilen 55 BZ 360 plakalı kamyonun sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.