Burdur'da 6 aylık evli çifti trafik kazası ayırdı! Düğün fotoğraflarındaki detay yürekleri sızlattı
Güncellenme Tarihi:
Burdur'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Orhan Yalçın (23) yaralandı, 6 ay önce evlendiği eşi Rabia Yalçın (22) hayatını kaybetti.
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Rabia Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Orhan Yalçın da Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiftin geçen yıl 15 Ağustos'ta nikah, 24 Ağustos'ta da düğün yaparak evlendiği belirtildi.
Yalçın çiftinin kazaya karışan otomobilin önünde, nikahtan sonra çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı. Diğer yandan kazaya neden olduğu iddia edilen 55 BZ 360 plakalı kamyonun sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.