Burası ne Antalya ne de Muğla! Karadeniz'in küçük ilçesinde rezervasyonlar yüzde 80'i geçti
Karadeniz'in 6 bin 600 nüfuslu tarihi ve turistik ilçesinde Ramazan Bayramı tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde rezervasyonlar yüzde 80'i geçti.
Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, Ramazan Bayramı tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, "Misafirlerimizi ağırlamak için bütün önlemlerimizi ve hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz" dedi.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra Kalesi’nin yer aldığı, Batı Karadeniz’deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Ramazan Bayramı tatili öncesi 5 bin yatak kapasiteli otellerde ve pansiyonlarda rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı.
Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra, geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde 100 bin, Kurban Bayramı tatilinde 200 bin tatilciyi ağırladı.
'MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ'
Güzel bir bayram tatili geçmesini dilediklerini belirten Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, "Bu hafta bayram tatilimiz başlıyor. Otellerimizde ve pansiyonlarımızda doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. Bayramda havanın güzel olacağını biliyoruz.
Bölgemizdeki komşu illerden tatilcilerin, ilçemize geleceğini düşünüyoruz. Şu anda mevsim olarak balığın en güzel çıktığı zamanlardayız. Biz dernek olarak, gelen misafirlerimizin ilçemizi gezdikten sonra Bartın, Güzelcehisar, Kurucaşile, Ulus gibi yerleri de görmelerini istiyoruz.
Amasra dışında görebilecekleri çok yerler var. Şu anda kaymakamlık, belediye ve derneğimiz, bayram tatilinde misafirlerimizi ağırlamak için bütün önlemlerimizi ve hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz" dedi.
'İNKUMU'NA GÜNLÜK 10-20 BİN KİŞİ BEKLİYORUZ'
3 kilometrelik sahil şeridiyle İnkumu tatil beldesinin de bayram tatilinde ilgi görmesi bekleniyor. Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, "Ramazan Bayramı tatilinde Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz, mutlaka İnkumu'na da uğruyor. Şu anda İnkumu'na günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkumu'nda bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.