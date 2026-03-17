Burası ne Antalya ne de Muğla! Karadeniz'in küçük ilçesinde rezervasyonlar yüzde 80'i geçti

'İNKUMU'NA GÜNLÜK 10-20 BİN KİŞİ BEKLİYORUZ'



3 kilometrelik sahil şeridiyle İnkumu tatil beldesinin de bayram tatilinde ilgi görmesi bekleniyor. Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, "Ramazan Bayramı tatilinde Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz, mutlaka İnkumu'na da uğruyor. Şu anda İnkumu'na günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkumu'nda bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.