Burası ne Adana ne de Diyarbakır! Bir kent turnayı gözünden vurdu, 2 milyar liralık gelir bekleniyor

2

Vali Çakır, "Burada bulunmaktan büyük keyif aldığımız güzel bir ortamdayız. Çiftçi kardeşlerimizle birlikte, bereketli Muş Ovası'nda, Bozbulut köyünde karpuz hasadında sizlerle beraberiz. Şu an ilimizin hemen hemen her bölgesinde kavun ve karpuz ekilişlerine şahitlik ediyoruz. Görüyorsunuz, gayet verimli bir sezon geçiriyoruz. Kavun ve karpuz üretiminde ilimiz şu an Türkiye'de 4. sırada. İnşallah önümüzdeki süreçte bu artan ivme ile önce ilk 3'e, daha sonra da zirveye hep beraber koşacağız. Cenabı Allah mutlaka çalışanı, üreteni ödüllendiriyor. Bir yıl zayıf geçse de sonraki yıl telafi edilir. O yüzden iş beğenmezlik yapmayacağız. İstikrarlı ve kalıcı bir şekilde özellikle tarım sektöründeki iş ve üretim imkanlarını hep beraber arayacağız. Bu noktada devletimizin ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın özellikle kadın ve genç girişimcilere sunduğu desteklerden de hep birlikte faydalanacağız. Bu yıl karpuz bol ve bereketli geçti, maşallah" dedi.