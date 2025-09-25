Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi NASA'nın güvenlik açığını buldu!

7

NASA’nın açtığı ilana başvurarak sistemin açıklarını aradığını belirten Nas, "NASA’nın açıklarını tespit ettim. Bu açıkları bildirdim, onlar da bu açığın gerçekten var olduğunu kontrol etmeleri gerektiği için zaten bu süreç 3 ay sürdü. Normalde bu kadar sürmez, 1 haftada da bitirebilirler ama bu zafiyet biraz daha kritik olduğu için, veri ihlaline girdiği için her noktayı kontrol ediyorlar. Bu zafiyet farklı bir yerden tetiklenmesin, sadece burada olduğunu kanıtlayalım, farklı bir şekilde bu veriler çalınmasın diye tüm yöntemleri denetliyorlar.