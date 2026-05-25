BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? Kurban Bayramı ne zaman? Kargolar, PTT, hastaneler, eczaneler bugün açık mı?
Kurban Bayramı öncesi son iş günlerinde vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında bankalar, kargolar ve resmi kurumların çalışma durumu geliyor. Bayram hazırlıklarını sürdüren milyonlarca kişi, “Bugün bankalar açık mı? Kargolar dağıtım yapıyor mu? PTT, hastaneler ve eczaneler hizmet veriyor mu?” sorularına yanıt arıyor. Özellikle arefe gününe saatler kala değişen mesai saatleri ve tatil düzeni, günlük planlamaları doğrudan etkiliyor. İşte bugün açık olan kurumlar ve Kurban Bayramı boyunca hizmet verecek yerlerle ilgili tüm detaylar…
KURBAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN?
Bu yıl Kurban Bayramı takvimi şöyle:
Arefe (Arife): 26 Mayıs Salı
1. Gün: 27 Mayıs Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs Cuma
4. Gün: 30 Mayıs Cumartesi
Bayram tatili arefe günü öğleden sonra başlıyor ve toplamda 4 gün sürüyor.
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
Bugün yani 25 Mayıs Pazartesi, bankalar normal çalışma düzenine devam ediyor. Tüm şubeler açık ve işlemler yapılabiliyor.
Arefe günü (26 Mayıs): Bankalar sadece sabah saatlerinde açık olacak, öğleden sonra kapanacak.
Bayram günleri (27-30 Mayıs): Tüm banka şubeleri kapalı olacak. EFT/havale gibi işlemler yalnızca mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.
Para transferi, kredi işlemleri gibi işlemlerinizi arefe gününden önce tamamlamanız önemli.
KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? PTT AÇIK MI?
Kargo gönderimi yapacak olanlar için durum şöyle:
Bugün (25 Mayıs): Tüm kargo firmaları ve PTT aktif şekilde çalışıyor, dağıtımlar devam ediyor.
Arefe günü: Kargo şirketleri ve PTT genellikle öğlene kadar hizmet veriyor.
Bayram süresince: Tüm kargolar ve PTT kapalı olacak, dağıtım yapılmayacak.
Bayramdan sonra gönderilerde yoğunluk kaynaklı gecikmeler yaşanabilir.
HASTANELER AÇIK MI?
Sağlık hizmetleri bayramda farklı işliyor:
Bugün: Devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve özel hastaneler normal hizmet veriyor.
Arefe günü: Poliklinikler genellikle öğlene kadar açık.
Bayram günleri: Sadece acil servisler hizmet veriyor, randevulu sistemler kapalı.
Önemli sağlık işlemlerini bayramdan önce halletmekte fayda var.
ECZANELER AÇIK MI?
Eczanelerin çalışma sistemi bayramda nöbet düzenine geçiyor:
Bugün: Tüm eczaneler açık.
Arefe günü: Öğlene kadar normal hizmet, sonrasında nöbetçi eczaneler devreye giriyor.
Bayram boyunca: Sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.
En yakın nöbetçi eczaneyi il/ilçe sağlık müdürlüklerinin listelerinden öğrenebilirsiniz.
KAMU KURUMLARI AÇIK MI?
Bayram öncesi idari izin uygulamaları nedeniyle durum değişebiliyor:
Bugün: Kamu kurumlarının büyük bir kısmı kapalı olabilir (idari izin nedeniyle).
Arefe günü: Yarım gün mesai uygulanır.
Bayram: Tüm kamu kurumları kapalı.
EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR
• Bugün bankalar açık mı?
Evet, normal mesai ile çalışıyor.
• Arefe günü bankalar açık olacak mı?
Evet, ancak yarım gün.
• Kargolar bugün çalışıyor mu?
Evet, tam gün hizmet veriyor.
• Bayramda kargo gelir mi?
Hayır, dağıtım yapılmaz.
• Hastaneler bayramda açık mı?
Sadece acil servisler açık.
• Eczaneler kapalı mı?
Evet, yalnızca nöbetçi eczaneler açık.