Bu yıl çayı pahalıya içeceğiz! Zirai dondan çay da nasibini aldı: Rekolte kaybı bekleniyor, üreticiler tedirgin

‘CİDDİ DON YANIKLARI VAR’

Zirai don sonrası bölgedeki çay hasadında rekolte düşüşü beklediklerini söyleyen Arslan, “Havanın 0 santigrat derecenin altına indiği zaman yapraktaki dokularda bozulma oluşumuyla zirai don gerçekleşiyor. Bunu nihayetinde ürün verim kaybı ve rekoltede düşüşler yaşanıyor. Şu an sahil ve bazı yüksek kesimlerde ciddi don yanıkları var. Biz ziraat odaları olarak çiftçilerimizle birlikte sahada durum tespiti yapmaktayız. Zirai don, hasat süresini uzatır, geciktir. Dokularının zarar görmesiyle birlikte hasat süresini uzatacaktır. Geçen yıl 4’üncü hasadı alınan çayı, bu yıl alabileceğimizi düşünmüyorum. Tam raporlar tamamlanmamış olmakla birlikte, tahmini olarak yüzde 2 ile yüzde 3 arasında bir rekolte düşüşü bekliyoruz. Bu da yaklaşık 150 bin ile 200 bin ton rekolte düşüklüğü yaşayabiliriz. Çiftçilerimizle temas halindeyiz. Bu konuyla ilgili çok şikayet var” diye konuştu.