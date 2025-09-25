Bu ürün Ağrı'yı zengin etti! 50 bin dekarda üretime geçildi: Herkes onu ekiyor

4

Barajların ve sulama imkanlarının artmasıyla ayçiçeği gibi ürünlerin ekim alanının da genişlediğini ifade eden Hüseyinoğlu, "Bakanlığımız sulama yatırımlarını artırarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimini destekliyor. Ağrı özelinde yağlık ayçiçeğinde dekara ortalama 220 kilogram, çerezlik ayçiçeğinde ise 290 kilogram verim alıyoruz. Hem kalite hem de miktar açısından üreticiler memnun. Bu yıl çerezlik ayçiçeğinde kilogram başına 65-70 TL arasında bir satış fiyatı bekleniyor. Bu da üretici için oldukça iyi bir pazar anlamına geliyor. Tarım, büyük emek isteyen bir iş. Tohumun toprağa değdiği andan hasat gününe kadar üretici yoğun bir çaba harcıyor. Biz bugün sadece ilk kurutma işlemini görüyoruz, biçerdöverlerle süreç devam edecek" diye konuştu.