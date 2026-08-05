Bu tarlalara biçerdöver giremiyor! Çiftçiler imece usulüyle hasat yapıyor
05.08.2026 - 13:28Güncellenme Tarihi:
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde engebeli arazi yapısı nedeniyle biçerdöverlerin ulaşamadığı buğday tarlalarında hasat, imece usulüyle gerçekleştiriliyor. Mahalle sakinleri orak ve tırpanla biçtikleri ekinleri harman alanına taşıyarak hem geleneksel yöntemi yaşatıyor hem de dayanışma kültürünü sürdürüyor.
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde engebeli arazilerdeki buğdayların hasadı imece usulüyle gerçekleştiriliyor.
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Eğimli yapısı nedeniyle biçerdöverlerin ulaşamadığı yerlerdeki buğdaylar mahalle sakinlerinin yardımlaşmasıyla hasat ediliyor.
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İmece usulüyle orak ve tırpanla biçilen ekinler, traktör römorkuna yüklenerek patoz makinelerinin bulunduğu harmana taşınıyor.
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Halbur Yaylası mevkisindeki arazisine buğday eken çiftçilerden Ahmet Evleksiz, ürününü mahalle sakinleriyle yardımlaşma içerisinde hasat ettiğini söyledi.
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Yayla sakinlerinden Mehmet Türkmenoğlu da arazi yapısının makineli tarıma elverişli olmaması nedeniyle her yıl imece usulüyle ve geleneksel yöntemlerle hasat yaptıklarını kaydetti.