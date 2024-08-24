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GündemBu köyde 600 şehidin mezarı var! Evlerinin avlusunda 103 yıllık şehit yatıyor
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Bu köyde 600 şehidin mezarı var! Evlerinin avlusunda 103 yıllık şehit yatıyor

Sakarya Meydan Muharebesi'nde 103 yıl önce şehit düşen bir Türk askerinin mezarı, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Evliyafakı Köyü'nde bir evin avlusunda bulunuyor.

İHA
• 24 Ağustos 2024 - 17:07 • Son Güncelleme:
İHA
• 24 Ağustos 2024 - 17:07 • Son Güncelleme:
1Bu köyde 600 şehidin mezarı var Evlerinin avlusunda 103 yıllık şehit yatıyor

Sakarya Meydan Muharebesi zaferinin üzerinden tam 103 yıl geçti. Türk askerinin kanıyla yazılan destan, 22 gün 22 gece sürdü.

2Bu köyde 600 şehidin mezarı var Evlerinin avlusunda 103 yıllık şehit yatıyor

Türk ve Yunan askerlerinin karşılıklı çarpışmalarının bir bölümü, Polatlı'nın Evliyafakı köyünde gerçekleşti.

3Bu köyde 600 şehidin mezarı var Evlerinin avlusunda 103 yıllık şehit yatıyor

Bu köyde 600'e yakın şehit yatarken, bazı evlerin avlularında da şehit mezarları yer alıyor.

4Bu köyde 600 şehidin mezarı var Evlerinin avlusunda 103 yıllık şehit yatıyor

Evliyafakı Köyünde evinin avlusunda bir şehit mezarı olan Maksut Kaplan, “Babam ve babaannem evin temelini kazarken burada şehit kemikleri bulunmuş.

5AVLUMUZDA OLDUĞUNDAN DOLAYI GURURLUYUZ

AVLUMUZDA OLDUĞUNDAN DOLAYI GURURLUYUZ

Bir düğme vardı asker olduğuna dair. Temelden çıkarıp bu 2 ila 3 metre ileriye bu gömülü olan yerde mezar yapıldı.

6Bu köyde 600 şehidin mezarı var Evlerinin avlusunda 103 yıllık şehit yatıyor

Hocayı getirip namazını kılıp buraya gömdüler. Avlumuzda olduğu için gururluyuz. Korkmuyoruz, daha da güvencedeyiz” şeklinde konuştu.

7Bu köyde 600 şehidin mezarı var Evlerinin avlusunda 103 yıllık şehit yatıyor

Evliyafakı Köyü muhtarı Kemal Karaduman ise açıklamasında, “Bu köyün muhtarı olmaktan gurur duyuyorum.

8BU KÖYDE 600E YAKIN ŞEHİR YATIYOR

BU KÖYDE 600'E YAKIN ŞEHİR YATIYOR

Çünkü şehitler diyarıdır. Şu an da köyümde 600'e yakın şehit yatıyor. 2 tane şehitliğimiz var. Milletin bahçelerinde 4 tane şehidimiz var.

9Bu köyde 600 şehidin mezarı var Evlerinin avlusunda 103 yıllık şehit yatıyor

Bunlar Sakarya Meydan Muharebesinden kalma. Mevcutta 7 tane bu şekilde daha var ama hiç ilgi gösterilmedi. Harabe şeklinde duruyor. Ne mutlu ki bize şehitlerimizle beraberiz” ifadelerini kullandı.

10Bu köyde 600 şehidin mezarı var Evlerinin avlusunda 103 yıllık şehit yatıyor

Evliyafakı köyü sakinleri, yetkililerden şehit mezarlarına bakım yapılmasını istiyor.