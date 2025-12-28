Bu işi yapan tek kadın Balıkesir'de! 50 yıldır mesleği icra ediyor

3

Suzan ve Elmas Kaplan çifti, yok olmaya yüz tutan kalaycılık mesleğinin kültürel miras olduğunu vurgulayarak, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için çırak bulamadıklarını bu yüzden mesleğin bitmek üzere olduğunu ifade etti.