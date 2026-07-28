GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBozkırın vahşi yaşamı fotokapana yansıdı: Vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası, kınalı keklik ve angutlar
HaberlerGündem Haberleri Bozkırın vahşi yaşamı fotokapana yansıdı: Vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası, kınalı keklik ve angutlar

Bozkırın vahşi yaşamı fotokapana yansıdı: Vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası, kınalı keklik ve angutlar

28.07.2026 - 21:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRIKKALE (İHA)

Kırıkkale'de doğal yaşam alanlarına kurulan fotokapanlar; vaşak, karaca, kurt, tilki ve su samuru gibi çok sayıda yaban hayvanının beslenme, avlanma ve yaşam mücadelesini görüntüledi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaban hayatının takip edilmesi amacıyla farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlar, bozkırın sessiz sakinlerini doğal ortamlarında kaydetti.

2Bozkırın vahşi yaşamı fotokapana yansıdı: Vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası, kınalı keklik ve angutlar

Görüntülerde; vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası ve kınalı keklik yer aldı. Gölde yüzen angutlar da renkli görüntüler oluşturdu.

3Bozkırın vahşi yaşamı fotokapana yansıdı: Vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası, kınalı keklik ve angutlar

Gece ve gündüz kayıt yapan fotokapanlara yansıyan görüntüler, doğadaki yaşam döngüsünü de ortaya koydu.

4Bozkırın vahşi yaşamı fotokapana yansıdı: Vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası, kınalı keklik ve angutlar

Bir tilkinin yaban tavşanını avladığı anlar kameralara yansırken, diğer hayvanların doğal yaşam alanlarında yiyecek aradığı görüldü.

5Bozkırın vahşi yaşamı fotokapana yansıdı: Vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası, kınalı keklik ve angutlar

Su samurunun hareketleri, karaca ve kurdun arazideki ilerleyişi ile vaşağın sessiz adımları görüntülere yansıdı.

6Bozkırın vahşi yaşamı fotokapana yansıdı: Vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası, kınalı keklik ve angutlar

Doğal yaşama müdahale edilmeden kayıt yapılmasını sağlayan fotokapanlar, yaban hayvanlarının tür, sayı, dağılım ve davranışlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

7Bozkırın vahşi yaşamı fotokapana yansıdı: Vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası, kınalı keklik ve angutlar

Elde edilen görüntüler sayesinde hayvanların kullandığı geçiş güzergahları, beslenme alanları ve yaşam bölgeleri takip ediliyor.

8Bozkırın vahşi yaşamı fotokapana yansıdı: Vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası, kınalı keklik ve angutlar

Kayıtlar, yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların planlanmasına da katkı sağlıyor.

9Bozkırın vahşi yaşamı fotokapana yansıdı: Vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası, kınalı keklik ve angutlar

Türlerin yaşam alanlarındaki değişimler düzenli olarak incelenirken, kaçak avcılığın önlenmesi ve doğal dengenin korunması amacıyla saha çalışmaları sürdürülüyor.

10Bozkırın vahşi yaşamı fotokapana yansıdı: Vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası, kınalı keklik ve angutlar

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla, bozkırın görünmeyen yaşamı kayıt altına alınıyor.

11Bozkırın vahşi yaşamı fotokapana yansıdı: Vaşak, karaca, kurt, tilki, su samuru, yaban tavşanı, su kaplumbağası, kınalı keklik ve angutlar

Doğanın sessiz misafirleri, doğal ortamlarında sürdürdükleri yaşamla bölgedeki tür çeşitliliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor.