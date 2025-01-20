Böyle olur Karadeniz'in kış festivali! 1200 rakımda orkestra da vardı, horon da!

"Unutulmaz bir gün yaşadık"

Şenliğe katılan vatandaşlar duygu ve düşüncelerini paylaştı. Dolu bir gün geçirdiklerini belirten vatandaşlar, “Muhteşem bir gün yaşadık. Ortam, konserler, yarışmalar ve ikramlar hepsi bir birinden güzeldi. Bugün burada çok güzel zaman geçirme fırsatımız oldu. Bizlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyemize ve Mesudiye Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.