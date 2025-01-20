Böyle olur Karadeniz'in kış festivali! 1200 rakımda orkestra da vardı, horon da!

Renkli görüntüler ortaya çıktıFestival ateşinin yakılması ile başlayan etkinliklerde en güzel köpek, orman oyunları, off-road ve kızak yarışları yapılırken, vatandaşlara ise yöresel ürünler ikram edildi. Yarışmalarda dereceye girenlere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve yöresel sanatçıların şarkılarına eşlik ederken, davul-zurna eşliğinde horonlar oynadı ve el yapımı kızaklarla kayak yaptı.