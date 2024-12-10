Böyle olur kadın dayanışması! Bergama'da kooperatif kurup tarihi halıları gün yüzüne çıkardılar
İzmir'in Bergama ilçesinde yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan halıcılık, kadınlar tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı Dokuma Sanatçısı Kadriye Yakar (63), halıcılık kültürünün yok olduğunu, ata kültürüne sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Hedefimiz; Bergama halılarının yok olma kültüründen uzaklaştırıp, günümüze taşımak. 2000 çeşidin üzerinde Bergama halı ve kilimleri var" dedi.
• 10 Aralık 2024 - 10:24 • Son Güncelleme:
• 10 Aralık 2024 - 10:24 • Son Güncelleme: