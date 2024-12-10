Böyle olur kadın dayanışması! Bergama'da kooperatif kurup tarihi halıları gün yüzüne çıkardılar

'KIYMETİ BİLİNMİYOR'

Bergamalı olduğunu 3 sene öncesine kadar ev hanımı olduğunu dile getiren Feyza Uygun (48), 3 yıl önce kursa başlayarak halıcılık ve dokuma eğitimi aldığını söyledi. Uygun, "Kursta başladım, çok hoşuma gitti, kurs bitti ama halıyı bırakamadım. Dokumacılık çok köklü, bizlere ait bir meslek. Desenlerin konuştuğunu düşünüyorum. Burada geçirdiğimiz zaman çok zevkli ve anlamlı geliyor. Dokuduğumuz halılarla sanki insan hikayelerini anlatıyoruz. Çünkü her desenin farklı bir dili var. Köklü bir meslek olduğu için devam ettirmemiz gerektiğine inanıyorum. Dokumacılığı çok fazla merak eden yok. Keşke insanlarımız gelseler, öğrenseler ve dokusalar. Kıymeti bilinmiyor. El dokuması, biraz zahmetli bir meslek. Evde el dokuması halıları korumak da çok zor ama çok sağlıklı. Yüzde 100 yün malzemelerden üretiyoruz. Yün insan sağlığı için de çok faydalı" diye konuştu.