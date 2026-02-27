Boşanma aşamasındaki eşini sevgilisiyle görünce dehşet saçtı! Sokak ortasında kanlı hesaplaşma
İstanbul Sultangazi’de Vahyettin Ç., boşanma aşamasındaki eşi Gizem Ç. ile sevgilisi olduğu iddia edilen Barış K.’yı kapıda görünce bıçakla saldırdı. Saldırı sırasında Barış K. başından ağır yaralandı. İşte korkunç olayın detayları...
Dehşete düşüren olay dün saat 17.45 sıralarında İstanbul Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 46 yaşındaki Vahyettin Ç. boşanma aşamasındaki eşi Gizem Ç. ve sevgilisi olduğu öğrenilen Barış K.’yı eşinin evinin önünde birlikte görmesi üzerine aralarında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Vahyettin Ç. yanında bulunan bıçakla Barış K.’ye saldırdı. Çıkan arbede de Barış K. başına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanıp yere yığıldı. Çevredekiler Vahyettin Ç.’nin elinden bıçağı aldı.
Saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barış K. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.
4 SUÇ KAYDI VAR
Olayın ardından incelemelerde bulunan ekipler kaçan Vahyettin Ç.’nin 4, Gizem Ç.’nin 7 ve ağır yaralanan Barış K.’nin 6 suç kaydı olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.