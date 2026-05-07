Borcu olanlara büyük kolaylık! Faizsiz ödenebilecek: 5 şehirde başladı
Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, 2024 yılı ve öncesine ait icralık borçlar faizsiz yapılandırıyor. OEPSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta başlayan kampanyaya katılacaklar çağrı merkezini arayarak borçlarını faizsiz olarak ödeyebilecek.
Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende (OEPSAŞ), 2024 yılı ve öncesine ait icralık borçların faizsiz yapılandırılmasına yönelik bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamındaicra takibi bulunan mesken, ticarethane, tarımsal sulama ve sanayi tarife grubutüketicileri, 0850 933 3 999 numaralı çağrı merkezini arayarak borçlarını faiz ödemeksizin kapatabilecek.
Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik abonelik işlemleri, satış, faturalama ve tahsilat hizmeti veren Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende (OEPSAŞ), elektrik faturası borcu nedeniyle icra takibi bulunan tüketicilere ödeme kolaylığı sağlayan bir kampanya başlattı. Buna göre 2024 yılı ve öncesine ait borçları icra takibinde olan mesken, ticarethane, tarımsal sulama ve sanayi tarife grubu tüketicileri, borçlarını %100 faiz indirimiyle yapılandırarak ödeme imkanından yararlanabilecek.
Tüketiciler, 0850 933 3 999 numaralı çağrı merkezini arayarak başvuru yaptıkları takdirde hukuk firması kendileri ile doğrudan irtibata geçerek borçların kampanya kapsamında faizsiz yapılandırılmasını sağlayacak. Kampanya katılımı, icra dosyasındaki asıl alacak tutarı, masraf, harç ve kanuni vekalet ücretinin peşin olarak defaten ödenmesi halinde geçerli olacak.
Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik PerakendeDirektörüTamer Akaslan, tüketicilere ödeme süreçlerinde kolaylık sağlamayı önemsediklerini belirterek, “Hizmet verdiğimiz beş ilde tüketicilerimizin farklı ihtiyaçlarına çözüm sunan uygulamalar geliştiriyoruz. Bu kampanyayla da geçmiş dönem elektrik fatura borçlarını kapatmak isteyen abonelerimize %100 faiz indirimi avantajı sağlıyoruz. Kampanya koşullarına uyan tüm tüketicilerimizi, bu imkandan yararlanmak üzere çağrı merkezimiz üzerinden şirketimizle iletişime geçmeye davet ediyoruz” dedi.