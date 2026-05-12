Borç 1 milyar TL’ye ulaştı! Altay’da başkan adayı çıkmadı

12.05.2026 - 11:04

Kaynak: İHA

Altay’da yapılan genel kurulda yönetime aday çıkmazken, başkanlık seçimi ileri bir tarihe ertelendi ve kulübün güncel borcunun 1 milyar TL’yi geçtiği açıklandı.

İzmir’in köklü kulüplerinden Altay, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon son haftada kümede kalmayı başaran siyah-beyazlı kulüpte, İzmir Atatürk Stadı Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yönetime talip çıkmadı.

Genel kurula yalnızca 93 üyenin katılması dikkat çekerken, toplantıda Altay’da görev yapan Hüseyin Kanlı ve yönetim kurulu mali ve idari açıdan ibra edildi. Ancak yönetime aday çıkmaması nedeniyle seçimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Öte yandan genel kurulda kulübün güncel borcunun 1 milyar 28 milyon 600 bin 19 TL olduğu açıklandı.