Bolu'nun şehir merkezinde yer alıyor! Turist akını var

22.11.2025 - 15:52

Bolu’da 18. yüzyılda İpek Yolu üzerindeki ticaret trafiğine hizmet vermek amacıyla yapılan tarihi Taşhan, şehir merkezindeki tarihi dokusuyla turistlerin ilgi odağı haline geldi.

18. yüzyılda Bolu’nun merkezi bir noktasına yapılan Taşhan, o dönem İpek Yolu üzerindeki ticaret trafiğine hizmet vermek amacıyla yapıldı.

Yapının, yolcuların ve tüccarların konaklaması, hayvanlarının barınması, ticaret mallarının korunması ve alışveriş yapılması için tasarlandığı biliniyor.

Bolu’da tarafından tarihi yapısı bozulmadan günümüze kadar nadir gelen eserlerden biri olan Taşhan’ı Bolu Valiliği resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Günümüzde, emeği ürünlerin ve geleneksel değerlerin buluştuğu Taşhan, Bolu’nun kültürel hafızasını yaşatan en özel mekanlardan biri olma özelliğini sürdürüyor.