Bolu'nun şehir merkezinde yer alıyor! Turist akını var
22.11.2025 - 15:52Güncellenme Tarihi:
Bolu’da 18. yüzyılda İpek Yolu üzerindeki ticaret trafiğine hizmet vermek amacıyla yapılan tarihi Taşhan, şehir merkezindeki tarihi dokusuyla turistlerin ilgi odağı haline geldi.
Yapının, yolcuların ve tüccarların konaklaması, hayvanlarının barınması, ticaret mallarının korunması ve alışveriş yapılması için tasarlandığı biliniyor.
Bolu’da tarafından tarihi yapısı bozulmadan günümüze kadar nadir gelen eserlerden biri olan Taşhan’ı Bolu Valiliği resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Günümüzde, emeği ürünlerin ve geleneksel değerlerin buluştuğu Taşhan, Bolu’nun kültürel hafızasını yaşatan en özel mekanlardan biri olma özelliğini sürdürüyor.