Bolu'da yıllar önce ayı saldırısından dolayı babası felç olan vatandaşa da ayı saldırdı

Çocuklarının ayı korkusundan dışarıya çıkamadığını belirten Kan, "Babam benden biraz daha yukarıda, ormanlık alanda ayı ile karşı karşıya gelmiş. Köpekler saldırınca ayı da babama saldırmış. Tek gözünü çıkarmıştı. Ağzının içi komple yaraydı. Onun durumu benden daha ağırdı. Sonra felç geçirdi, 5 yıl daha yaşadı, sonra vefat etti. Bağ, bahçeye gidemiyoruz, sebzemizi toplayamıyoruz, patatesimizi toplayamıyoruz. Fındık budamaya gidemiyoruz. Köylü çok kötü şu an. Tabii ki şikayetçi olduk. Ayıları devlet ya toplayacak ya da köylüye vurma izni çıkaracaklar. Yoksa bu şekilde köylü ektiği ürünü geri alamayacak. Şu an benim çocuklarım bile köyde durmak istemiyorlar. Hiç dışarı çıkamıyorlar artık. Evdeki tuvalete dahi gidemiyor çocuklar şu an. Beni yaralı gördükleri için ayı camdan girecek diye. O psikolojide şu anda hepsi" dedi.