GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBolu'da tarihi konak dakikalar içinde kül oldu!
HaberlerGündem Haberleri Bolu'da tarihi konak dakikalar içinde kül oldu!

Bolu'da tarihi konak dakikalar içinde kül oldu!

18.09.2025 - 07:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi’nde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı’nda gece saatlerinde yangın çıktı. Ahşap yapısı nedeniyle hızla büyüyen alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Ahşap yapısı nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

1Bolu'da tarihi konak dakikalar içinde kül oldu!

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan tarihi Keyvanlar Konağı, gece saatlerinde çıkan yangında alev alev yandı. Ahşap yapısı nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

2Bolu'da tarihi konak dakikalar içinde kül oldu!

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi’nde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı’nda gece saatlerinde yangın çıktı. Ahşap yapısı nedeniyle hızla büyüyen alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

3Bolu'da tarihi konak dakikalar içinde kül oldu!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

4Bolu'da tarihi konak dakikalar içinde kül oldu!

Tarihi konağın tamamı yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.