Bolu’da ormanların yer köşesinden fışkırıyor! Akın akın gelip sepet sepet topluyorlar
18.10.2025 - 11:27Güncellenme Tarihi:
Bolu’da sonbaharın gelişiyle birlikte ormanlar yeniden canlandı. Yağışların ardından mantar sezonu adeta patladı. Vatandaşlar mantar toplamak için akın akın ormana gidiyor.
Bu isimlerden biri olan Muhammed Sarıkaya, cross motoruyla Avdan Köyü'ne giderek ormanın derinliklerine indi. Sarıkaya, dağlık alanda dört sepet dolusu, yaklaşık 25 kilo kanlıca mantarı topladı.
Sarıkaya, her yıl bu dönemlerde mantar toplamak için doğaya çıktığını belirterek, bu yıl yağışların bol olması nedeniyle verimli bir sezon yaşandığını söyledi.