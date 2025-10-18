GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBolu’da ormanların yer köşesinden fışkırıyor! Akın akın gelip sepet sepet topluyorlar
HaberlerGündem Haberleri Bolu’da ormanların yer köşesinden fışkırıyor! Akın akın gelip sepet sepet topluyorlar

Bolu’da ormanların yer köşesinden fışkırıyor! Akın akın gelip sepet sepet topluyorlar

18.10.2025 - 11:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Bolu’da sonbaharın gelişiyle birlikte ormanlar yeniden canlandı. Yağışların ardından mantar sezonu adeta patladı. Vatandaşlar mantar toplamak için akın akın ormana gidiyor.

1Bolu’da ormanların yer köşesinden fışkırıyor! Akın akın gelip sepet sepet topluyorlar

Bolu'da sonbahar yağmurlarıyla birlikte mantar sezonu bereketli başladı. Avdan Köyü çevresindeki ormanlarda yoğunluk yaşanırken, doğaseverler sepetlerini kanlıca mantarıyla dolduruyor. Cross motoruyla ormana giden Muhammed Sarıkaya ise tek seferde dört sepet, yaklaşık 25 kilo mantar topladı.

2Bolu’da ormanların yer köşesinden fışkırıyor! Akın akın gelip sepet sepet topluyorlar

Bolu'da etkili olan sonbahar yağmurlarıyla birlikte mantar sezonu hareketlendi. Mantar meraklılarının uğrak noktalarından biri olan Avdan Köyü çevresindeki ormanlık alanlarda yoğunluk yaşanırken, doğaseverler sepetlerini mantarlarla dolduruyor.

3Bolu’da ormanların yer köşesinden fışkırıyor! Akın akın gelip sepet sepet topluyorlar

Bu isimlerden biri olan Muhammed Sarıkaya, cross motoruyla Avdan Köyü'ne giderek ormanın derinliklerine indi. Sarıkaya, dağlık alanda dört sepet dolusu, yaklaşık 25 kilo kanlıca mantarı topladı.

4Bolu’da ormanların yer köşesinden fışkırıyor! Akın akın gelip sepet sepet topluyorlar

Sarıkaya, her yıl bu dönemlerde mantar toplamak için doğaya çıktığını belirterek, bu yıl yağışların bol olması nedeniyle verimli bir sezon yaşandığını söyledi.