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GündemBolu'da hasat zamanı yangına karşı çiftçiler teyakkuzda! Tarlaların başına yangın tüpüyle bekliyorlar
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Bolu'da hasat zamanı yangına karşı çiftçiler teyakkuzda! Tarlaların başına yangın tüpüyle bekliyorlar

23.07.2025 - 15:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, kavurucu sıcakların etkisiyle artan orman ve arazi yangınları riski karşısında köylüler alarma geçti. Özellikle hasat yapılan tarlalarda, vatandaşlar olası yangınlara karşı kendi önlemlerini alarak dikkat çekici bir dayanışma örneği sergiliyor.

1Bolu'da hasat zamanı yangına karşı çiftçiler teyakkuzda! Tarlaların başına yangın tüpüyle bekliyorlar

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hasat yapılan tarlalarda vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ve su tankerleriyle muhtemel yangınlara karşı tam teçhizat bekliyor. Yangın tüpüyle biçerdöverin buğday biçtiği esnada tarlada dolaşan vatandaş, "Her an her şeye karşı bekliyoruz" dedi.

2Bolu'da hasat zamanı yangına karşı çiftçiler teyakkuzda! Tarlaların başına yangın tüpüyle bekliyorlar

Mudurnu'da sıcak havaların etkisiyle artan yangın riskine karşı köylüler, kendi önlemlerini aldı. İlçeye bağlı Alpagut köyünde hasat yapılan tarlalarda vatandaşlar, ellerinde yangın söndürme tüpleri ve su tankerleriyle muhtemel yangınlara karşı tetikte bekliyor.

3Bolu'da hasat zamanı yangına karşı çiftçiler teyakkuzda! Tarlaların başına yangın tüpüyle bekliyorlar

Son günlerde bölgede çıkan yangınların ardından, Mudurnu'ya bağlı köylerde vatandaşlar seferber oldu.

4Bolu'da hasat zamanı yangına karşı çiftçiler teyakkuzda! Tarlaların başına yangın tüpüyle bekliyorlar

Özellikle balya makinesi ve biçerdöverle yapılan çalışmalar sırasında kıvılcım riskine karşı köylüler, traktörlere su dolu variller yerleştirip yangın tüplerini yanlarından ayırmıyor.

5Bolu'da hasat zamanı yangına karşı çiftçiler teyakkuzda! Tarlaların başına yangın tüpüyle bekliyorlar

Yangın söndürme tüpüyle biçerdöverin yanında yürüyen Cemal Bekil, "Yangınlar çıkmasın diye tankerlerimizle birlikte biçerdöverlerimizin yanında yangına mahal vermemek için hazır bulunmaktayız" dedi.

6Bolu'da hasat zamanı yangına karşı çiftçiler teyakkuzda! Tarlaların başına yangın tüpüyle bekliyorlar

Biçerdöver nerede biçim yaparsa tankerin de orada konuşlandığını ifade eden Mehmet Tanrıkulu, "Yangın çıkmaması için tankerlerle biçerdöverlerin yanında tarlada bekliyoruz. Biçerdöver nereye giderse, tanker de oraya gidiyor" ifadelerine yer verdi.