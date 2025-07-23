Bolu'da hasat zamanı yangına karşı çiftçiler teyakkuzda! Tarlaların başına yangın tüpüyle bekliyorlar

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Biçerdöver nerede biçim yaparsa tankerin de orada konuşlandığını ifade eden Mehmet Tanrıkulu, "Yangın çıkmaması için tankerlerle biçerdöverlerin yanında tarlada bekliyoruz. Biçerdöver nereye giderse, tanker de oraya gidiyor" ifadelerine yer verdi.