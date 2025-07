Bolu'da hasat zamanı yangına karşı çiftçiler teyakkuzda! Tarlaların başına yangın tüpüyle bekliyorlar

1

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hasat yapılan tarlalarda vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ve su tankerleriyle muhtemel yangınlara karşı tam teçhizat bekliyor. Yangın tüpüyle biçerdöverin buğday biçtiği esnada tarlada dolaşan vatandaş, "Her an her şeye karşı bekliyoruz" dedi.