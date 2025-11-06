Bolu'da göletin dibinden çıktı! Tam 5 kilometre uzunluğunda: 500 balık canlı olarak kurtarıldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
06.11.2025 - 17:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Taşlıyayla Göleti, yasa dışı ve avcılığın sembolü olan 5 kilometre uzunluğunda dev bir "hayalet ağ"dan temizlendi.

Bolu’nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti’nde 5 kilometre uzunluğunda hayalet ağ toplandı. Ağdan kurtarılan 500 balıktan 300’ü gölete salınırken, 200’ü anaç olarak kullanıldı.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti’nde hayalet ağ taraması gerçekleştirdi.

Gölete yasadışı olarak bırakılmış 5 kilometre uzunluğundaki misina ağ tespit edilerek toplandı.

Ağa takılan 500 balık ise canlı olarak kurtarıldı, bunlardan 300 balık gölete salınırken, 200 balık anaç olarak kullanılmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu’na nakledildi.