Bolu'da göletin dibinden çıktı! Tam 5 kilometre uzunluğunda: 500 balık canlı olarak kurtarıldı
06.11.2025 - 17:08Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Taşlıyayla Göleti, yasa dışı ve avcılığın sembolü olan 5 kilometre uzunluğunda dev bir "hayalet ağ"dan temizlendi.
1
Bolu’nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti’nde 5 kilometre uzunluğunda hayalet ağ toplandı. Ağdan kurtarılan 500 balıktan 300’ü gölete salınırken, 200’ü anaç olarak kullanıldı.
2
Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti’nde hayalet ağ taraması gerçekleştirdi.
3
Gölete yasadışı olarak bırakılmış 5 kilometre uzunluğundaki misina ağ tespit edilerek toplandı.
4
Ağa takılan 500 balık ise canlı olarak kurtarıldı, bunlardan 300 balık gölete salınırken, 200 balık anaç olarak kullanılmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu’na nakledildi.