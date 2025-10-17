GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBolu-Mudurnu'da ağaçlar sarı, turuncu ve kızıla Büründü: Sonbahar renk cümbüşü havadan görüntülendi
HaberlerGündem Haberleri Bolu-Mudurnu'da ağaçlar sarı, turuncu ve kızıla Büründü: Sonbahar renk cümbüşü havadan görüntülendi

Bolu-Mudurnu'da ağaçlar sarı, turuncu ve kızıla Büründü: Sonbahar renk cümbüşü havadan görüntülendi

17.10.2025 - 14:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Bolu-Mudurnu kara yolu, sonbaharın gelmesiyle birlikte adeta bir kartpostala dönüştü. Bölgedeki ağaçlar sarı, turuncu ve kızılın en canlı tonlarına bürünerek, sürücülere güzergâh boyunca eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

1Bolu-Mudurnu'da ağaçlar sarı, turuncu ve kızıla Büründü: Sonbahar renk cümbüşü havadan görüntülendi

Bolu-Mudurnu kara yolunda sonbahar renkleriyle oluşan manzaralar, sürücülere görsel bir şölen sunuyor.

2 Bolu-Mudurnu'da ağaçlar sarı, turuncu ve kızıla Büründü: Sonbahar renk cümbüşü havadan görüntülendi

Bolu-Mudurnu kara yolunda, ağaçlar sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü. Yaprak dökümünün başladığı bölgede, doğayla iç içe ilerleyen sürücüler sonbaharın tüm renklerini aynı anda görüyor.

3Bolu-Mudurnu'da ağaçlar sarı, turuncu ve kızıla Büründü: Sonbahar renk cümbüşü havadan görüntülendi

Ormanlık alanlardan geçen yolda, renk cümbüşü havadan da görüntülendi. Seyir halindeki araçlar, sararan ağaçların arasından geçerken film sahnelerini aratmayan görüntüler oluşturdu.