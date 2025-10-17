Bolu-Mudurnu'da ağaçlar sarı, turuncu ve kızıla Büründü: Sonbahar renk cümbüşü havadan görüntülendi
17.10.2025 - 14:14Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Bolu-Mudurnu kara yolu, sonbaharın gelmesiyle birlikte adeta bir kartpostala dönüştü. Bölgedeki ağaçlar sarı, turuncu ve kızılın en canlı tonlarına bürünerek, sürücülere güzergâh boyunca eşsiz bir görsel şölen sunuyor.
Ormanlık alanlardan geçen yolda, renk cümbüşü havadan da görüntülendi. Seyir halindeki araçlar, sararan ağaçların arasından geçerken film sahnelerini aratmayan görüntüler oluşturdu.