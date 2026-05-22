Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği yoğunluğu: Gelen yok giden çok

22.05.2026 - 13:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA)-

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Bolu Dağı geçişinde trafik, durma noktasına geldi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, yollara düştü. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde, sabah saatlerinden itibaren ulaşımda yoğunluk yaşandı.

Otoyolun Bolu Dağı ve Elmalık mevkisinde Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Otoyolda trafik durma noktasına gelirken, jandarma ekipleri yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

Bolu Dağı mevkisinde bulunan dinlenme tesislerinde de yoğunluk yaşandı.