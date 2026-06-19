Bodrum’da dev altyapı projesinde sona gelindi! Yeni sistem devreye alınıyor
19.06.2026 - 09:52Güncellenme Tarihi:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme ve kullanma suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen dev projede sona yaklaşıldı. Projenin hizmete girmesiyle su iletiminde yaşanan kayıpların azaltılması ve kesintilerin en aza indirilmesi amaçlanıyor.
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Genel Müdür Yılmaz Şengül, Torba Mahallesi’nde yeni inşa edilen manevra odası ile mekanik ekipmanları yerinde incelerken, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde Kuzey İsale Hattı’na su aktarımı sağlayacak depo ve mekanik imalatlarda da detaylı denetim gerçekleştirdi.
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Tamamlanan işleri devreye alma öncesinde yapılan kontrollerle sistemin güvenli ve sorunsuz şekilde hizmet vermesinin hedeflendiğini belirtti. Çalışmaların tamamlanarak hizmete alınmasının ardından Bodrum Yarımadası genelinde içme suyu arzının daha güçlü, kesintisiz ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağı ifade edildi.