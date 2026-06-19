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Bodrum’da dev altyapı projesinde sona gelindi! Yeni sistem devreye alınıyor

19.06.2026 - 09:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme ve kullanma suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen dev projede sona yaklaşıldı. Projenin hizmete girmesiyle su iletiminde yaşanan kayıpların azaltılması ve kesintilerin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

1Bodrum’da dev altyapı projesinde sona gelindi! Yeni sistem devreye alınıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’da yürütülen içme suyu altyapı yatırımlarında sona yaklaşıldı.

2Bodrum’da dev altyapı projesinde sona gelindi! Yeni sistem devreye alınıyor

Genel Müdür Yılmaz Şengül, Torba Mahallesi’nde yeni inşa edilen manevra odası ile mekanik ekipmanları yerinde incelerken, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde Kuzey İsale Hattı’na su aktarımı sağlayacak depo ve mekanik imalatlarda da detaylı denetim gerçekleştirdi.

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3Bodrum’da dev altyapı projesinde sona gelindi! Yeni sistem devreye alınıyor

Tamamlanan işleri devreye alma öncesinde yapılan kontrollerle sistemin güvenli ve sorunsuz şekilde hizmet vermesinin hedeflendiğini belirtti. Çalışmaların tamamlanarak hizmete alınmasının ardından Bodrum Yarımadası genelinde içme suyu arzının daha güçlü, kesintisiz ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağı ifade edildi.