Bodrum’da dev altyapı projesinde sona gelindi! Yeni sistem devreye alınıyor

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Tamamlanan işleri devreye alma öncesinde yapılan kontrollerle sistemin güvenli ve sorunsuz şekilde hizmet vermesinin hedeflendiğini belirtti. Çalışmaların tamamlanarak hizmete alınmasının ardından Bodrum Yarımadası genelinde içme suyu arzının daha güçlü, kesintisiz ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağı ifade edildi.