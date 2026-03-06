GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bodrum'da deniz çekildi, 3 bin 500 yıllık 'Kral Yolu' gün yüzüne çıktı!

06.03.2026 - 14:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)

Bodrum Gümüşlük’te sular çekilince Tavşan Adası'na uzanan antik yol ortaya çıktı. 3 bin 500 yıllık Myndos Kenti’nin izlerini taşıyan Kral Yolu, hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğruyor. Tarih ve doğanın buluştuğu bu eşsiz anlar, dron ile havadan görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz suyunun çekilmesiyle 3 bin 500 yıllık Myndos kentine giden 'Kral Yolu', gün yüzüne çıktı. Yılın bu zamanlarında ortaya çıkan yol, havadan görüntülendi.

Gümüşlük Mahallesi'ndeki ve Tavşan Adası'na kadar uzanan ve halk arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen tarihi sur yolları, denizin çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

Yılın bu zamanlarında gün yüzüne çıkan ve 3 bin 500 yıllık Myndos kentine giden Kral Yolu, dronla görüntülendi. Çok sayıda yerli ve yabancı turist, Tavşan Adası'na giden Kral Yolu'nu görmek için Gümüşlük Koyu'na geldi.

Turistler, Kral Yolu'nda hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan, bazı vatandaşların bölgede kano yaptığı ve keyifli vakit geçirdiği görüldü.

Manzaranın çok güzel olduğunu ifade eden Ezgi Elitaş, “İlk kez buraya geliyorum, deniz çekildiğinde kral yolunu gördüğümüzü öğrendim.

Bayağı etkileyici, böyle bir şeye sahip bölgede olmak çok güzel. Bu manzarayı rahatlatıcı ve keyif verici" dedi.