Bodrum Kent Lokantası’ndan uygun fiyatlı yemek! Talep yoğun
Bodrum Belediye A.Ş. tarafından hizmete açılan Bodrum Kent Lokantası, bir yıldır vatandaşlara uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti sunuyor.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından, 10 Şubat 2025 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Bodrum Kent Lokantası’nda, geride kalan bir yılda 70 bin 169 tabldot yemek çıkarıldı. Bunun yanında 827 öğrenci tabldotu da öğrencilere ulaştırıldı. Kent Lokantası’nda uygulanan askıda yemek sistemi kapsamında ise hayırseverler tarafından satın alınan 3 bin 292 tabldot yemek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verildi.
Günlük ortalama 300-350 kişiye hizmet verilen Kent Lokantası’nda menüler, uzman ekipler tarafından kalori hesabı yapılarak hazırlanıyor. Baştan sona üretim süreci Bodrum Belediye A.Ş. tarafından yürütülen lokanta, hijyen, lezzet ve sunumuyla vatandaşlardan da tam not alıyor.
Bodrum Kent Lokantası, uygun fiyatlı, dengeli ve sağlıklı beslenmeyi herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyerek hizmet vermeye devam edecek.Kent Lokantası’nın müdavimlerinden Dilek Özal, sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:"Bir kere deneyeyim dedim, o gün bugündür buradayım. Çok memnunum, çok beğeniyorum. Personel, temizlik, yemeklerin lezzeti, her şey mükemmel. Protein dengesi diyetisyen nezaretinde, çok güzel. Bodrum Belediyesi’ne böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyorum."