Bodrum Kent Lokantası’ndan uygun fiyatlı yemek! Talep yoğun

Bodrum Kent Lokantası, uygun fiyatlı, dengeli ve sağlıklı beslenmeyi herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyerek hizmet vermeye devam edecek.Kent Lokantası’nın müdavimlerinden Dilek Özal, sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:"Bir kere deneyeyim dedim, o gün bugündür buradayım. Çok memnunum, çok beğeniyorum. Personel, temizlik, yemeklerin lezzeti, her şey mükemmel. Protein dengesi diyetisyen nezaretinde, çok güzel. Bodrum Belediyesi’ne böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyorum."