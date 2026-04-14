Bitlis'te yağan nisan karı besicileri yeme muhtaç etti!

14.04.2026 - 10:59

Kaynak: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-

Bitlis'te nisan ayında etkili olan kar yağışı, besicileri zor durumda bıraktı. Hayvanlarını meraya çıkartamayıp, ahırda ya da ahır çevresinde beslemek zorunda kalan besiciler, yem sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Kentte nisan ayında etkili olan kar yağışı, bölgedeki besicileri zor durumda bıraktı. Merkeze bağlı Yanlızçamlar köyündeki besiciler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hayvanlarını meraya çıkaramadı.

Hayvancılıkla uğraşan köylüler, stokladıkları yemlerin tükenme noktasına geldiğini söyledi.

Geçen yıl sonbahar mevsiminde alıp stok yaptıkları yemin birkaç gün sonra biteceğini belirten yetiştiriciler, havaların bir an önce ısınmasını ve meraların açılmasını umut ettiklerini ifade etti.