Bitlis'te fotoğrafçılar nöbette: Süphan Dağı'nda kartpostallık manzaralar
Kaynak : İHA
Türkiye'nin üçüncü en yüksek dağı olan Süphan Dağı, kış mevsiminin gelişiyle birlikte kartpostallık manzaralara sahne oluyor. Bitlis’in Adilcevaz sınırlarında yer alan ve 4 bin metreyi aşan zirvesiyle dikkat çeken dağ, gece saatlerinde düşük sıcaklıklar, kar örtüsü ve ay ışığının birleşimiyle büyüleyici görüntüler sunuyor.
Bitlis’in Adilcevaz sınırlarında bulunan Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı, kış mevsiminin etkisiyle gece saatlerinde adeta kartpostallık manzaralar sunuyor.
4 bin metreyi aşan zirvesiyle bölgenin en etkileyici doğal yapılarından biri olan Süphan Dağı; düşük sıcaklıklar, ay ışığı ve kar örtüsünün birleşmesiyle büyüleyici görüntülere sahne oluyor.
Gece saatlerinde doruklardan yansıyan ay ışığı, karla kaplı yamaçları gümüşi bir parlaklığa bürürken; çevredeki sis bulutları da manzaraya mistik bir hava katıyor. Özellikle fotoğraf tutkunları, Süphan Dağı'nın bu eşsiz atmosferini görüntülemek için adeta fotoğraf nöbeti tutuyorlar.
Bölgede yaşayanlar, her yıl bu dönemde ortaya çıkan güzelliklerin hem turizme katkı sağladığını hem de kışın sert yüzünü büyüleyici bir görünüme dönüştürdüğünü belirtiyor. Dağın eteklerinde oluşan ışık oyunları, uzun pozlama fotoğrafları için de ideal bir ortam sunuyor.
Mehmet Said Emen isimli vatandaş, Süphan Dağı’nın görsel şölen sunduğunu belirterek, "Manzaraya ay ışığı da eklenince tatminsiz bir manzara ortaya çıkıyor. Çok ilgimizi çekti. Biz de arkadaşlarla Süphan Dağı'nın gece ortaya çıkardığı manzaranın fotoğrafını çekiyoruz" dedi.