Bitlis'te fotoğrafçılar nöbette: Süphan Dağı'nda kartpostallık manzaralar

Bölgede yaşayanlar, her yıl bu dönemde ortaya çıkan güzelliklerin hem turizme katkı sağladığını hem de kışın sert yüzünü büyüleyici bir görünüme dönüştürdüğünü belirtiyor. Dağın eteklerinde oluşan ışık oyunları, uzun pozlama fotoğrafları için de ideal bir ortam sunuyor.



Mehmet Said Emen isimli vatandaş, Süphan Dağı’nın görsel şölen sunduğunu belirterek, "Manzaraya ay ışığı da eklenince tatminsiz bir manzara ortaya çıkıyor. Çok ilgimizi çekti. Biz de arkadaşlarla Süphan Dağı'nın gece ortaya çıkardığı manzaranın fotoğrafını çekiyoruz" dedi.