Bitlis'in saklı cennetinde görsel şölen! Güzeldere Vadisi'nin kıvrılan menderesleri baharı müjdeledi!
12.05.2026 - 10:07Güncellenme Tarihi:
Bitlis’in Tatvan ve Hizan ilçeleri arasında yer alan Güzeldere Vadisi, baharın gelişiyle birlikte yeşilin her tonuna büründü. Vadinin içinden bir inci kolye gibi süzülen menderesler, sunduğu eşsiz manzarayla hem doğaseverleri hem de fotoğraf tutkunlarını büyülemeye devam ediyor.
1
Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan, baharın gelişiyle yeşilin tonlarına bürünen Güzeldere Vadisi'ndeki menderesler, donla görüntülendi.
2
Bölgenin dikkat çeken doğal güzelliklerinden olan menderesler, görsel şölen sunuyor.
3
Her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan, nehir yatağı boyunca kıvrılan menderesler, özellikle ilkbaharda ortaya çıkan doğa manzarasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor.
4
Doğal yapısı ve eşsiz manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktalarından olan Güzeldere Vadisi, Bitlis’in saklı cennetleri arasında gösteriliyor.