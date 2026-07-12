Bitlis'in saklı cenneti Hizan: Bölge doğaseverlerin yeni rotası oldu

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Bunların başında sincaplar geliyor. Hizan'da yürürken yol kenarlarında, ağaçlarda ve tarım alanlarının çevresinde bu sevimli canlıları görmek mümkün. Fındık ve ceviz bahçelerinin bolluğu sayesinde besin sıkıntısı çekmeyen sincaplar, Hizan'ı adeta bir güvenli liman olarak görüyor. Bu yönüyle ilçe, doğaseverler ve doğa fotoğrafçıları için de ilgi çekici bir yer haline geliyor" dedi.