Bitlis Hizan'da insani dokunuş: Susuz kalan hayvan sürülerine itfaiye ekipleri su taşıdı!

Hizan Belediyesi İtfaiye Amiri Yusuf Özdemir, çiftçilerin taleplerini karşılamak için çalışma yürüttüklerini belirtti.



Özdemir, "Görevimiz yalnızca yangınlara müdahale etmek değil, hayatın her alanında vatandaşımızın ve tüm canlıların yanında olmaktır. Dağda susuz kalan koyun sürülerine su ulaştırarak hem hemşehrilerimizin emeğine sahip çıktık hem de can taşıyan hayvanlarımızın yanında olduk. Bizler için hizmetin en değerlisi, insana ve doğaya fayda sağlayandır." dedi.