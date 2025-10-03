Bitlis Hizan'da insani dokunuş: Susuz kalan hayvan sürülerine itfaiye ekipleri su taşıdı!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.10.2025 - 16:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Bitlis'in Hizan ilçesinde kuraklık nedeniyle susuz kalan küçükbaş hayvan sürülerinin bulunduğu bölgeye, belediye ekipleri tarafından tankerle su taşındı.

Hayvancılığın yoğun yapıldığı ilçede besiciler, kuraklık sonucu bölgedeki su kaynaklarının azalması nedeniyle sürülerine su bulmakta zorluk yaşıyor.

Hizan Belediyesi ekipleri de su sıkıntısının yaşandığı bölgelere tankerlerle su taşıyarak hayvanların ihtiyacını karşılıyor.

Panor bölgesinde küçükbaş hayvan sürülerinin susuz kaldığı haberini alan ekipler, tankerlerle zorlu yolu aşarak bölgedeki sıvatları suyla doldurdu. Sürü sahipleri, ekiplere teşekkür etti.

Hizan Belediyesi İtfaiye Amiri Yusuf Özdemir, çiftçilerin taleplerini karşılamak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Özdemir, "Görevimiz yalnızca yangınlara müdahale etmek değil, hayatın her alanında vatandaşımızın ve tüm canlıların yanında olmaktır. Dağda susuz kalan koyun sürülerine su ulaştırarak hem hemşehrilerimizin emeğine sahip çıktık hem de can taşıyan hayvanlarımızın yanında olduk. Bizler için hizmetin en değerlisi, insana ve doğaya fayda sağlayandır." dedi.