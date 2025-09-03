Binbir emekle hazırlanıp kazanlarda kaynatılıyor! Bir kavanozu 350 TL'den satılıyor! Hatay’da kadınların gücü ekonomiye can veriyor
Kaynak : İHA
Hatay’ın Altınözü ilçesinde depremzede kadınlar el emeği domates salçası yapımına başladı. 15 kadının el emeğinden oluşan domates salçası yoğun çalışmanın ardından kazanlarda kaynatılarak salçaya dönüştürülüp kavanozlara koyularak satışa sunuluyor. Kavanoz fiyatı 350 TL'den satılan salçalar hem yerel çiftçiye hem de kadınlara katkı sağlıyor.
Asrın felaketinin ardından Hatay’da, deprem bölgesindeki ekonominin iyileştirilmesi için yürütülen çalışmalar ve yatırımlar aralıksız devam ediyor. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından bölgede yaşayan vatandaşların kalkınması amacıyla Altınözü ilçesinde Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi (HAZEK) içerisinde endüstriyel mutfak ve güzellik salonunun bulunduğu tesis hizmet vermeye devam ediyor.
Yerel çiftçilerin hasat edilen domateslerini alan HAZEK, yoğun çalışmanın ardından kazanlarda kaynatılarak domates salçasına dönüşüyor. Kış aylarının vazgeçilmezi olan domates salçası, meşakkatli aşamalarından sonra kavanozlara koyularak satışa sunuluyor. Kış hazırlığı yapamayacak vatandaşlar için yöresel ürünleri yapmaya devam eden HAZEK, domates salçasının kavanoz fiyatını 350 TL’den satışa sunuyor.
Afetzede kadınlarla çiftçilerden alınan domatesleri aşamalardan geçerek salçaya dönüştüğünü ifade eden Mukaddes Kılıç, "Hazek Kadın Kooperatifi'nde yöresel ürünlerimizi üretiyoruz. Yerel üreticimizden üretilen domateslerimizi tarladan toplanıp bize ulaşıyor. Biz de burada en güzel şekilde önce temizliğine dikkat ederek yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra özel makinamıza çekiyoruz. Herhangi bir tortu ya da bir şey kalmadı diye tekrar elimizde süzme işlemi yapıyoruz. Süzme işlemi tamamlandıktan sonra kazanlarımızda kaynatıyoruz. Kazanlarımızda uzun süre kaynıyor. Ne kadar kaynatılırsa o kadar güzel ve verimli ürün elde ediyoruz.
Kazanlarımızda kaynadıktan sonra da isteğe göre iki çeşit de saklayabiliyoruz. Birincisi sıcak vakum kavanozlarda ve ikincisi güneşte kurutma işlemi yapıp kiloyla satışını yapıyoruz. Kavanoz fiyatı kilomuz 350 TL’dir. Burada benimle beraber yaklaşık 15 kadın çalışıyoruz. Hepimiz kendimize burada hem psikolojik hem de maddi katkı sağlıyoruz. Hem evimize katkıda bulunuyoruz hem de burada biz kendi aramızda her konuda birbirimize destek oluyoruz" dedi."Burada olmaktan gayet memnunum ve hem eşime hem de aileme destek oluyorum"
Çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu ve aile ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Hayriye Çubuk, "Burada domates ve biber salçası, kömbe, kurabiye ve her türlü şey çıkıyor. Burada üretim yapıyoruz. Bugün domates salçası var. Önce domatesleri yıkıyoruz sonra makineden geçiriyoruz. Süzdükten sonra tencerelere koyuyoruz. Ben 3,5 buçuk aydan beri buradayım. Burada olmaktan gayet memnunum ve hem eşime hem de aileme destek oluyorum. Burada mutluyum, arkadaşlarla gayet iyi vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.