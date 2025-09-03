Binbir emekle hazırlanıp kazanlarda kaynatılıyor! Bir kavanozu 350 TL'den satılıyor! Hatay’da kadınların gücü ekonomiye can veriyor

4

Kazanlarımızda kaynadıktan sonra da isteğe göre iki çeşit de saklayabiliyoruz. Birincisi sıcak vakum kavanozlarda ve ikincisi güneşte kurutma işlemi yapıp kiloyla satışını yapıyoruz. Kavanoz fiyatı kilomuz 350 TL’dir. Burada benimle beraber yaklaşık 15 kadın çalışıyoruz. Hepimiz kendimize burada hem psikolojik hem de maddi katkı sağlıyoruz. Hem evimize katkıda bulunuyoruz hem de burada biz kendi aramızda her konuda birbirimize destek oluyoruz" dedi."Burada olmaktan gayet memnunum ve hem eşime hem de aileme destek oluyorum"