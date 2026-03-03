Bilecik'ta baba - oğul atölyeye girip hurda yığınlarını milyonluk klasiklere dönüştürüyor! Yılda 3 adet yapıyorlar: İngiltere'den bile sipariş geliyor

5

Evli ve 3 çocuk babası Ziya Gürkan, AA muhabirine, şimdiye kadar 4 çırak yetiştirdiğini söyledi.



Müşterilerinin otomobillerinin çoğunun kullanılamaz halde geldiğini anlatan Gürkan, şöyle konuştu:



"Bu sebeple motor, şanzıman ve döşeme gibi parçaları olmuyor. Otomobillerin tamamen bitmesi, benim işçiliğim dahil ortalama 2 yıl sürüyor. Bunlar, 1970'li yılların en hızlı ve spor araçları. Artık piyasada nadir bulunuyorlar. Neredeyse hiç yok."