Bilecikli kadın kaynatıp içtiği nane suyundan ilham alarak girişimci oldu! İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Sakarya'dan özel müşterileri var

Korkmaz, nane pekmezinin nefes açma özelliğinin bulunduğunu kaydetti. Her sabah bir kaşık nane pekmezi yediğine değinen Korkmaz, şunları ifade etti:"Enerjim artıyor, nefesim açılıyor. Torunlarım da 'Babaanne pekmezi' diye tüketiyor. Nane pekmezini sosyal medya aracılığıyla İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Sakarya ile Bilecik'in ilçelerinden ulaşanlara gönderiyorum. Bu yıl 64 litre nane pekmezi yapabildim. İnşallah gelecek yıl kadınlarımızla birlikte daha çok tarlada nane yetiştirip pekmez yapacağız. Üretime devam edeceğiz inşallah."