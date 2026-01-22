BİLECİK TOKİ kura çekimi: 500 bin konut Bilecik kura çekimi ne zaman, tarih açıklandı mı?
TOKİ Bilecik kura çekimi için geri sayım başladı. 500 bin konut kampanyasında kura çekim tarihi en çok merak edilen illerin başında Bilecik geliyor. Gaziantep’te inşa edilecek 1.419 sosyal konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura tarihine odaklandı. İşte konutların inşa edileceği Bilecik TOKİ çekiliş tarihi...
Bilecik TOKİ kura çekim tarihi için arayışlar devam ediyor. Başvuru yapan vatandaşlar Gaziantep'te yapılacak 1.419 sosyal konut için çekiliş tarihini takip ediyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülecek projede, Bilecik Merkez, ilçeler ve Dodurga Beldesi’nde yeni konutlar inşa edilecek.
İl genelindeki dağılım ise şu şekilde olacak:
Bilecik Merkez: 450 konut, Bozüyük: 370 konut, Bozüyük / Dodurga: 80 konut, Gölpazarı: 115 konut, İnhisar: 74 konut, Osmaneli: 110 konut, Pazaryeri: 100 konut, Söğüt: 100 konut, Yenipazar: 20 konut
e-devlet'ten başvuru yapan ve 500 bin konut kampanyasından ev sahibi olmak isteyenler için Bilecik'te yapılacak kura çekiminin tarihine gözler çevrildi.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bilecik'te 1.419 konut inşa edilecek. Kura çekiliş tarihi ise Bilecik için henüz belli olmadı.