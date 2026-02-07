Bigalı kadınlar 13 çeşitten üretti! Yılda 110 ton kullanıyorlar, Belçika'ya ihraç ediyorlar

9

Üretimin tamamını geleneksel yöntemlerle gerçekleştirdiklerini dile getiren Şahin, "Biga süt kalitesiyle öne çıkıyor. Sütümüz hep başka yerlere gidip peynir oluyordu. 'Neden burada üretmiyoruz?' sorusuyla yola çıktık. Peynir bizi bir arada tutan ortak payda oldu. Eceköy bizim çocuğumuz gibi." diye konuştu.



Şahin, ihracatçı bir firma aracılığıyla Belçika'ya da ürün gönderdiklerini, soğuk zincir tedarikiyle çevrim içi satış yaptıklarını kaydetti.