Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı! ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi

NOTU OKUYAN KAHKAHA ATTI!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, otomobilin kaldırıma park edilmesine araca bıraktığı not ile tepki gösterdi. Otomobilin camına asılan "Değerli öküz, aracını düzgün yere park et" yazısı görenleri şaşırttı.Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazıp tepki gösterdi. 'Değerli öküz, aracınız düzgün yere park et' notunu okuyanlar gülmekten kendilerini alıkoyamadı.