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    Foto GaleriBelediyenin bankı öğrenci evinden çıktı! ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi
    HaberlerFoto Galeri Haberleri Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı! ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi
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    Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı! ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi

    Sosyal medyada meşhur olan ve Sarıyer Belediyesi'nin de ‘Değerli vatandaşım, lütfen head shot yemeden bankımızı aldığın yere koy’ dediği bankın hikayesi ortaya çıktı. Öğrenciler, kışın kullanılmadığını düşündükleri ve yazın tekrar bırakmak amacıyla aldıkları bank hakkında, “Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken hep bunu kullanıyoruz. Günümüzün çoğu vaktini burada harcıyoruz. Artık hayatımızın parçası oldu. Bırakmak da istemiyoruz” dedi.

    İHA
    • 24 Mart 2022 - 13:52 • Son Güncelleme:
    İHA
    • 24 Mart 2022 - 13:52 • Son Güncelleme:
    1Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi

    Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümü Öğrencileri Mustafa Mert Tütüncü ve Yusuf İslam Demirbaş, arkadaşlarından çıkıp kendi evlerine doğru gelirken yol kenarında bank gördü.

    2Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi

    Üzerinde Sarıyer Belediyesi yazılı bankı ‘Kışın kullanılmıyor, yazın geri getiririz’ diyerek alan öğrenciler, bankı evlerine getirdi. Evlerinde eşya da bulunmayan öğrenciler, bankla adeta ev arkadaşı oldu. Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken bankı kullanan öğrenciler, yatak olarak kullanarak üzerinde uyumaya da başladı.

    3BU BANK ÜZERİNDE ADETA BÜTÜNLEŞTİK

    "BU BANK ÜZERİNDE ADETA BÜTÜNLEŞTİK"

    Sarıyer Belediyesi’nin sosyal medya hesabı üzerinden ‘Değerli vatandaşım, lütfen head shot yemeden bankımızı aldığın yere koy’ diyerek paylaşımda bulunduğunu da gören öğrenciler, heyecanlandı. Bankın hikayesini İhlas Haber Ajansı’na anlatan Mustafa Mert Tütüncü, “Akşam arkadaşlardan çıkıp eve doğru geliyorduk. Evde de oturacak fazla eşyamız yoktu.

    4Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi

    Biz de yol kenarında Sarıyer Belediyesi’nin bankını gördük. Ucundan tutarak hep beraber eve getirdik. Oturacak bir şeyimiz olmadığı için en azından yemeğimizi üzerinde yiyoruz, çayımızı üzerinde içiyoruz. Bilgisayarımızın koltuğu olmadığı için bankın üzerinde oturmak zorunda kalıyoruz.

    5Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi

    Bazı zamanlarda da üzerinde yatmak zorunda kalıyoruz. Sosyal hayatımızın bunun üzerinde geçiyor. Bu bank üzerinde adeta bütünleştik diyebiliriz” dedi.

    6KIŞIN KULLANILMADIĞI İÇİN YAZ GELENE KADAR ALDIK. KÖTÜ BİR AMACIMIZ YOKTU

    "KIŞIN KULLANILMADIĞI İÇİN YAZ GELENE KADAR ALDIK. KÖTÜ BİR AMACIMIZ YOKTU"

    Yusuf İslam Demirbaş da, “Vaktimizi sürekli üzerinde geçirdiğimiz için arkadaş grubumuzda bu bankın fotoğrafını paylaştım. Ondan sonra gündem oldu. Fotoğrafı Sarıyer Belediyesi görmüş. Onlarla tatlı bir atışmamız oldu. Bu kadar olacağını düşünmüyordum.

    7Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi

    Bu olay bilinçli olarak yapılmış bir şey değil. Bu hayatımızda vardı. Ben sadece yansıttım. Bu bankı bırakmak istemiyoruz. Çünkü bununla bütünleştik. Her şeyimizi bununla yapıyoruz. Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken hep bunu kullanıyoruz.

    8Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi

    Günümüzün çoğu vaktini burada harcıyoruz. Artık hayatımızın parçası oldu. Bırakmak da istemiyoruz. Sırtımızı, belimizi her yerimizi ağrıtıyor, ama idare ediyoruz. Kışın kullanılmadığı için yaz gelene kadar aldık. Kötü bir amacımız yoktu” ifadelerini kullandı.

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    10YURDUM İNSANINDAN GÜLDÜREN KARELER

    YURDUM İNSANINDAN GÜLDÜREN KARELER!

    Yurdum insanı yaptığı hareketlerle güldürmeye devam ediyor. Sosyal medyada verilen cevaplar, atılan tweetler kahkahaya boğuyor. İşte yurdum insanından güldüren kareler...

    11NOTU OKUYAN KAHKAHA ATTI

    NOTU OKUYAN KAHKAHA ATTI!

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, otomobilin kaldırıma park edilmesine araca bıraktığı not ile tepki gösterdi. Otomobilin camına asılan "Değerli öküz, aracını düzgün yere park et" yazısı görenleri şaşırttı.Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazıp tepki gösterdi. 'Değerli öküz, aracınız düzgün yere park et' notunu okuyanlar gülmekten kendilerini alıkoyamadı.

    12Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi
    13Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi

    İnternetten lahmacun sipariş eden yurttaşlar daha sonra yemekle ilgili yorum yapılan kısma "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" diye yazdı. Ayrıca hıza 10, servise 7 puan veren yurttaşlar, lezzeti de 1'de bıraktı.

    14RESTORANDAN PCR YANITI

    RESTORAN'DAN PCR YANITI

    Restoranın yurttaşlara cevabı ise çok gecikmedi. Lahmacunu yiyen yurttaşların koronaya yakalandığı ve tat alamadığı iması yapan restoran yetkilileri, "PCR testi yaptırmanızı öneririz. Geçmiş olsun"yanıtını verdi.

    15Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi
    16Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi
    17Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi
    18Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi
    19Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi
    20Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi
    21Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi
    22Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi
    23Belediyenin bankı öğrenci evinden çıktı ‘Head shot’ uyarısına bomba cevap geldi

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