Belediye hem kendi enerjisini üretecek hem para kazanacak! Gelecek ay hizmete giriyor

Santralin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağını ifade eden Çelebi, "Belediyemize ait GES inşaatı devam ediyor. Yakın zamanda tamamlayarak memleketimizin hizmetine sunacağız. Burada ürettiğimiz elektriği Oltu Belediyemizde kullanacağız. İhtiyaç fazlası enerjiyi ise mahsuplaşma sistemiyle değerlendireceğiz. Elde edeceğimiz gelirle belediyemizin diğer ihtiyaçlarını karşılayacağız. İlçemize hayırlı olsun" dedi. GES projesiyle birlikte Oltu Belediyesi'nin enerji maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanması hedefleniyor.