Belediye hem kendi enerjisini üretecek hem para kazanacak! Gelecek ay hizmete giriyor
Erzurum Oltu Belediyesi, enerji maliyetlerini düşürmek ve tasarruf sağlamak amacıyla dev bir adım attı. Yapımına başlanan 1 megavat kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES), dondurucu soğuklara rağmen hızla yükseliyor.
Erzurum'da Oltu ilçe Belediyesi elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla güneş enerjisi santrali (GES) kuruyor. Belediye Başkanı Adem Çelebi'nin girişimleriyle, Orcuk Mahallesi'nde belediyeye ait alanda bir megavat kapasiteli GES yapımına başlandı. Çalışmaları devam eden santralin önümüzdeki ay hizmete alınması planlanıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, belediyeye ait olan güneş enerji santralinin yapım çalışmalarının kar kış şartlarına rağmen aralıksız sürdüğünü belirtti.
Santralin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağını ifade eden Çelebi, "Belediyemize ait GES inşaatı devam ediyor. Yakın zamanda tamamlayarak memleketimizin hizmetine sunacağız. Burada ürettiğimiz elektriği Oltu Belediyemizde kullanacağız. İhtiyaç fazlası enerjiyi ise mahsuplaşma sistemiyle değerlendireceğiz. Elde edeceğimiz gelirle belediyemizin diğer ihtiyaçlarını karşılayacağız. İlçemize hayırlı olsun" dedi. GES projesiyle birlikte Oltu Belediyesi'nin enerji maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanması hedefleniyor.