GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBayrampaşa'da kadın hırsızların milyonluk vurgunu! İçi altın dolu kasayı kucaklayıp çıktılar: O anlar kamerada

Bayrampaşa'da kadın hırsızların milyonluk vurgunu! İçi altın dolu kasayı kucaklayıp çıktılar: O anlar kamerada

07.05.2026 - 10:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-

Bayrampaşa'da girdikleri evden içi altın dolu kasayı çalan şüphelilerden N.U. (35) yakalandı. Daha önce 44 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli tutuklanırken, suç ortağının da arandığı öğrenildi. Şüphelilerin hırsızlığın ardından kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

1Bayrampaşa'da kadın hırsızların milyonluk vurgunu! İçi altın dolu kasayı kucaklayıp çıktılar: O anlar kamerada

Murat Paşa Mahallesi, Karakol Sokak'ta 20 Nisan'da meydana gelen olayda B.Ç.'nin evine giren hırsızlar, yatak odasında bulunan ev tipi kasayı açamayınca torbaya koyarak çaldı.

2Bayrampaşa'da kadın hırsızların milyonluk vurgunu! İçi altın dolu kasayı kucaklayıp çıktılar: O anlar kamerada

Olayın ardından polise ihbarda bulunan B.Ç., kasa içerisinde yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası olduğunu söyledi.

3

Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olayın ardından çaldıklarıyla birlikte kaçarken güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde kadın iki şüphelinin sakin şekilde bölgeden uzaklaştığı görüldü.

4Bayrampaşa'da kadın hırsızların milyonluk vurgunu! İçi altın dolu kasayı kucaklayıp çıktılar: O anlar kamerada

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI DİĞERİ ARANIYOR

Görüntüleri inceleyerek kimlik ve adreslerini tespit eden polis, Başakşehir'de bulunan iki eve operasyon düzenleyerek şüphelilerden N.U.'yu gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgusu yapılan N.U.'nun daha önceden 44 suç kaydı bulunduğu ve bir araması olduğu tespit edildi.

5Bayrampaşa'da kadın hırsızların milyonluk vurgunu! İçi altın dolu kasayı kucaklayıp çıktılar: O anlar kamerada

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin suç ortağını yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.