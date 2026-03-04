Bayrama kaç gün kaldı? 4 Mart orucun kaçıncı günü, Ramazan ne zaman bitiyor?
Ramazan'ın kaçıncı günü olduğunu merak edenler haliyle bayramı sabırsızlıkla bekliyor. Oruç sürecinde "Bugün orucun kaçıncı günü, Ramazan ne zaman bitiyor" soruları gündeme geliyor. İftar ve saur vakitleri arasında vatandaşların merakla aradığı bu soruların yanıtlarını aradık. 4 Mart bugün Ramazan'ın kaçıncı günü, Ramazan'ın bitimine kaç gün var?
Mübarek Ramazan ayı devam ederken 4 Mart orucun kaçıncı günü sorusu da merak ediliyor. İbadetler devam ediyor. Ancak Ramazan'ın bitmesine kaç gün var sorusunun cevabı da araştırılıyor. Takvim üzerinden yapılan hesaplamalar oruç sürecinde vatandaşlara yardımcı oluyor. 4 Mart bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Ramazan bayramına kaç gün kaldı?
4 MART BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?
Bugün 4 Mart 2026 Salı. Ramazanın 14'üncü günündeyiz.
19 Şubat't başlayan mübarek Ramazan ayı 29 gün sürecek. Dolayısıyla bayrama 15 gün kaldı.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
2026 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk günü Pazartesi gününe denk geliyor. Bu durum, hafta sonu ile birleştiğinde otomatik olarak 5 günlük bir tatil imkanı sunuyor.