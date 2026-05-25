Bayram öncesi o dükkanlarda iğne atsan yere düşmüyor: Talebe yetişemiyorlar!

Kurban bayramı yaklaştıkça yoğunluğun git gide arttığını ve bilediği bıçak sayısının 20 katına çıktığını belirten Ali Piyadeci, "Kurban Bayramı yaklaştığı zaman iş yoğunluğu artıyor. Normal zamanda ortalama 10 saat dükkandayım. Bayramda işin durumuna göre çok yoğun olursa gece geç saatlere kadar kaldığımız oluyor. Bayram zamanı dükkanda 18 saat kaldığım oluyor. Bizi daha çok zor durumda bırakıyor. Artık ayakta duracak halimiz kalmıyor. Normal günde bilediğim bıçak sayısı 15-20 olurken, bu dönemlerde 300-400'ü buluyor. İnsanlar bayrama yakın günlere kalmak yerine, bıçaklarını daha önce getirip biletmeleri hem onlar için daha faydalı olur hem de bize yardımcı olurlar. Aslında son günlere bırakmamaları lazım. Yoğunlukta taleplere cevap veremiyoruz. Vatandaşlar da çok beklemek zorunda kalıyorlar" diye konuştu.