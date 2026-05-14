Bayram öncesi fındıkta fiyatlar düştü! Bekleten pişman oldu

Bu sezon erken satış yapan üreticilerin daha avantajlı olduğunu kaydeden Himtaş, yüksek fiyat beklentisiyle ürününü elinde tutanların ise istediği sonucu alamadığını belirtti. Himtaş, "Sezonun sonuna yaklaşmamıza rağmen üreticinin elinde halen yüzde 40’a yakın fındık bulunuyor. Geçmiş yıllarda bu dönemlerde üreticinin elindeki ürün oranı yüzde 10’lara kadar düşerdi. Bu sezon fiyatların 400 lira seviyelerine çıkacağı beklentisiyle ürününü bekletenler hayal kırıklığı yaşadı. İhtiyacı olup erken satış yapan üreticiler ise daha kazançlı çıktı" diye konuştu.