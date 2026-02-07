Bayburt'ta 150 yıllık sır arşivden çıktı! Cumhuriyet’in ilk kayıtları ve Osmanlı mühürleri bir arada! Nüfus müdürlüğü girişi adeta müzeye dönüştü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
07.02.2026

Kaynak: İHA

Bayburt'ta yaşayan vatandaşlar için kendi köklerine dokunma vakti geldi! Bayburt İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan tam 150 yıllık devasa nüfus arşivini özel bir sergiyle görücüye çıkardı. Titiz bir tasnif sürecinden geçen el yazması mühürlü tezkereler, Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait tarihi tescil kayıtları ve kentin toplumsal hafızasını oluşturan belgeler artık müdürlük girişindeki özel alanda sergileniyor.

Bayburt İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan 150 yıllık nüfus arşivini özel bir sergi alanında vatandaşların ziyaretine açtı.

Kurum bünyesinde muhafaza edilen 150 yıllık tarihi belgeler titiz bir tasnif sürecinden geçirildi. Sergide, Osmanlı dönemine ait el yazması mühürlü nüfus tezkereleri ile Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait tescil kayıtları yer aldı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü girişinde oluşturulan alanda sergilenen belgeler ile vatandaşların kendi köklerine ait resmi kayıtları yakından görmesi sağlandı.

Şehrin toplumsal hafızasını koruma altına alan çalışma, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Nüfus müdürlüğüne işlem yaptırmak için gelen vatandaşlar, tarihi evrakları inceleme fırsatı buldu.