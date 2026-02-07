Bayburt'ta 150 yıllık sır arşivden çıktı! Cumhuriyet’in ilk kayıtları ve Osmanlı mühürleri bir arada! Nüfus müdürlüğü girişi adeta müzeye dönüştü

3

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü girişinde oluşturulan alanda sergilenen belgeler ile vatandaşların kendi köklerine ait resmi kayıtları yakından görmesi sağlandı.



Şehrin toplumsal hafızasını koruma altına alan çalışma, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Nüfus müdürlüğüne işlem yaptırmak için gelen vatandaşlar, tarihi evrakları inceleme fırsatı buldu.