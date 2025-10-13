Batmanlı üreticiler mezrone üzümüyle para basıyor! Kazanlarda saatlerce kaynıyor, litresi altın değerinde!

1

Batman'ın Gercüş ilçesinde tescilli mezrone üzümünden pekmez yapmak için kazanlar yakıldı. İlçede 40 bin dekar alanda üretimi yapılan tescilli mezrone üzümünde bağ bozumunun başlamasıyla vatandaşlar hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de satışlarla aile ekonomilerine katkıda bulunmak için yoğun mesai harcıyor. Bölgede yoğun olarak tüketilen, besin değeri yüksek mezrone üzümünden pekmez yapmak için üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlıyor.