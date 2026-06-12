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Batmanlı çiftçinin yüzü gülüyor! Geçen yıl tek bir tane bile çıkmamıştı, bu sene rekor bekleniyor

12.06.2026 - 10:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Batman'ın Gercüş ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın ardından bu sene mercimek tarlalarında rekor bereket yaşanıyor. Kış ve bahar aylarında etkili olan yoğun yağışlar sayesinde verim ve kalitede altın yılını yaşayan üreticilerin hummalı hasat mesaisi sürüyor.

1Batmanlı çiftçinin yüzü gülüyor! Geçen yıl tek bir tane bile çıkmamıştı, bu sene rekor bekleniyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde kış ve bahar aylarında etkili olan yağışlar, mercimek tarlalarında berekete dönüştü. Geçen yıl kuraklıkla mücadele eden bölge çiftçisinin yüzü bu sene gülerken, hummalı hasat çalışması dron kameralarına yansıdı.

2Batmanlı çiftçinin yüzü gülüyor! Geçen yıl tek bir tane bile çıkmamıştı, bu sene rekor bekleniyor

Gercüş ve köylerinde stratejik tarım ürünlerinin başında gelen mercimekte hasat dönemi tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle zor bir sezon geçiren ilçe çiftçisi, bu yıl toprakla buluşan bereketli yağışlar sayesinde altın yılını yaşıyor. Kış aylarındaki yoğun kar yağışı ve ilkbahardaki düzenli yağmurlar, mercimekte hem kaliteyi hem de verimi zirveye taşıdı.

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3Batmanlı çiftçinin yüzü gülüyor! Geçen yıl tek bir tane bile çıkmamıştı, bu sene rekor bekleniyor

Gercüş semalarından dron ile çekilen görüntüler, bölgedeki tarımsal hareketliliği gözler önüne serdi. Kaydedilen görüntülerde, traktörlerin tarlalarda çiftçilerle birlikte yoğun bir mesai harcadığı, biçilen mercimeklerin tarlalarda sıralandığı ve üreticilerin hummalı çalışması net bir şekilde görüldü. Dağların eteklerine kurulu ilçedeki yeşil ve sarının tonlarına bürünen tarlalar, tablo halini aldı.

4Batmanlı çiftçinin yüzü gülüyor! Geçen yıl tek bir tane bile çıkmamıştı, bu sene rekor bekleniyor

Çiftçilerden Vasfi Turgut, ''Maşallah bu sene mercimekler çok geçen seneden kat kat daha fazla bu sene yüzümüz güldü. Şu an mercimek topluyoruz Allah verdi bizde topluyoruz. Bu sene yağışların iyi olmasıyla bereketli bir yıl olacak çiftçiler için inşallah'' dedi.Gercüş ilçesine bağlı Yüce köy muhtarı Hüseyin Yılmaz ise ''Bu sene yağışların iyi olması yüzümüzü güldürdü. Verim kalitesi bu sene iyidir'' diye konuştu.