Batmanlı çiftçinin yüzü gülüyor! Geçen yıl tek bir tane bile çıkmamıştı, bu sene rekor bekleniyor

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Çiftçilerden Vasfi Turgut, ''Maşallah bu sene mercimekler çok geçen seneden kat kat daha fazla bu sene yüzümüz güldü. Şu an mercimek topluyoruz Allah verdi bizde topluyoruz. Bu sene yağışların iyi olmasıyla bereketli bir yıl olacak çiftçiler için inşallah'' dedi.Gercüş ilçesine bağlı Yüce köy muhtarı Hüseyin Yılmaz ise ''Bu sene yağışların iyi olması yüzümüzü güldürdü. Verim kalitesi bu sene iyidir'' diye konuştu.